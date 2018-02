Governo do Canadá apresenta orçamento voltado à paridade e déficit menor

O governo do Canadá apresentou nesta terça-feira (27) um orçamento destinado a melhorar a paridade de gênero e o fará graças ao crescimento e sem agravar o déficit público.

Apoiada no crescimento americano e nas exportações, a atividade econômica canadense se beneficiou dos gastos orçamentários dos últimos anos do governo liberal.

Para 2018, o governo propõe um crescimento do PIB de 2,2% e de 1,6% para o ano seguinte. Em 2017, o crescimento do país foi de mais de 3%, segundo as últimas estimativas.

O Ministro das Finanças tem 323 bilhões de dólares canadenses (252,873 bilhões de dólares americanos) em receitas orçamentárias para um gasto previsto de 338,500 bilhões de dólares canadenses, com 3 bilhões de reservas para riscos.

Consequentemente, segundo o orçamento, o déficit encolheria 0,1 ponto porcentual, a 0,8%.