Partido de Merkel vota a favor de coalizão com SPD

O partido da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a União Democrata Cristã (CDU, na sigla em alemão), votou a favor de uma coalizão com o Partido Social Democrata (SPD, na sigla em alemão) durante uma conferência do partido nesta segunda-feira, segundo a imprensa local.

Merkel foi eleita em setembro do ano passado, mas não conseguiu formar governo desde então. Os votos a favor da coalizão já eram esperados na CDU, mas a votação no SPD é incerta. O resultado final será anunciado no domingo (4).

Caso o SPD vote contra o plano de juntar forças com a CDU novamente, a Alemanha poderá ter novas eleições. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadão Conteúdo