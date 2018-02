Argentinos arrecadam fundos para fazer buscas de submarino

Com o objetivo de encontrar o submarino argentino ARA San Juan, que está desaparecido desde novembro de 2017, familiares dos 44 membros da tripulação lançaram uma campanha para arrecadar fundos para continuar as buscas da embarcação.

A arrecadação, que foi lançada nas redes sociais, será destinada para contratar uma empresa especializada para continuar procurando o submarino, após as buscas serem suspensas.

"Buscamos a verdade e você pode se juntar a nós, estamos levantando fundos para contratar navios com tecnologia de ponta", explicou um dos pedidos dos familiares dos tripulantes desaparecidos.

No início de fevereiro, o governo da Argentina prometeu dar uma recompensa "milionária" para quem encontrar o ARA San Juan. De acordo com a imprensa local, o valor prometido pelo presidente do país, Mauricio Macri, é de US$ 4 milhões.

"[A arrecadação] era uma ideia que estava sendo conversada entre os parentes e quando o governo anunciou a recompensa e parou o processo de licitação para as empresas estrangeiras decidimos lançar a campanha", afirmou Claudio Sandoval, tio de um dos tripulantes desaparecidos.

O ARA San Juan perdeu contato com terra firme quando navegava no litoral da província de Chubut, na Patagônia argentina. As buscas pelo submarino foi realizada em um raio de 40 quilômetros, mas nada foi encontrado.

Antes de desaparecer, a tripulação relatou que havia entrado água dentro do submarino por um sistema de ventilação, o que teria causado um curto-circuito e um princípio de incêndio nas baterias da embarcação.