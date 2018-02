Padre é acusado de estupro na França

Um padre do norte da França foi acusado e colocado sob controle judicial suspeito de estupro e agressão sexual contra uma jovem paroquiana, informaram neste sábado (24) fontes judiciais.

"Enquanto o processo judicial está em andamento, o abade Vincent Sterckeman está suspenso de suas funções como padre e do exercício do ministério sacerdotal", anunciou o arcebispo de Lille, Laurent Ulrich, no site da diocese.

A vítima, nascida em 1990, apresentou uma denúncia na terça-feira pelos crimes que teriam ocorrido entre 2004 e 2008, quando tinha entre 14 e 18 anos.

"Há versões divergentes. O suspeito reconhece as relações sexuais com essa pessoa, mas explica que foram consentidas e que nunca aconteceram antes dos 15 anos" de idade da jovem, explicou à AFP a Procuradoria de Dunkerque.

O padre, detido na quinta-feira, foi acusado na sexta.