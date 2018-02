Começa inscrição de candidaturas para eleição presidencial na Venezuela

A inscrição online de candidaturas para a eleição presidencial de 22 de abril na Venezuela começou neste sábado e continuará até segunda-feira.

"Hoje começa o processo de inscrição para os candidatos presidenciais 2018, com a abertura do registro online", informou no Twitter a reitora do poder eleitoral Tania D 'Amelio.

Ela indicou que o processo continuará até segunda-feira, e que nesse dia e na terça-feira os candidatos que se registraram online deverão levar as assinaturas para formalizar sua candidatura junto ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

A admissão ou rejeição das candidaturas, explicou D'Amelio, ocorrerá entre segunda e quinta-feira da próxima semana.

A eleição presidencial, em que o presidente Nicolás Maduro buscará a reeleição até 2025, foi adiantada por ordem da Assembleia Constituinte. Tradicionalmente, a votação ocorre em dezembro.

O CNE, acusado pela oposição de servir ao governo, disse na sexta-feira que definirá a data para as legislativas antecipadas, mas descartou sua realização em 22 de abril.

A presidente da Constituinte, Delcy Rodríguez, confirmou que na próxima semana a Assembleia discutirá possíveis datas para as parlamentares.

A opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) anunciou na quarta-feira que não registrará candidatos à presidência, considerando que não há garantias de transparência. No entanto, deixou a porta aberta para sua participação se as condições melhorarem.