Embaixada dos EUA mudará para Jerusalém em 14 de maio

A atual sede do consulado-geral dos Estados Unidos em Jerusalém, no bairro de Arnona, passará a funcionar oficialmente como embaixada no dia 14 de maio, informou a imprensa local nesta sexta-feira (23).

Caso confirmada, a mudança ocorrerá no mesmo dia da declaração de Independência de Israel de 1948.

O embaixador David Friedman, que fica em Tel Aviv, deverá se mudar para Jerusalém junto com a delegação de funcionários diplomáticos dos EUA.

No ano passado, Trump anunciou que reconheceria Jerusalém como a capital oficial de Israel e que transferiria a embaixada dos EUA para a cidade, a qual é contestada também por palestinos e sagrada para várias religiões.

Devido à sua importância para diferentes povos e crenças, Jerusalém não é considerada capital de nenhum Estado. Os países que mantêm relações diplomáticas com Israel deixam suas embaixadas em Tel Aviv.