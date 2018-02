Trump sinaliza disposição para rever legislação sobre posse de armas

Pouco após escrever mais cedo que uma escola livre de armas de fogo é "um ímã para pessoas más", o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou ao Twitter e afirmou que pode defender mudanças na legislação sobre controle de armas no país. Em uma mensagem, Trump afirmou que defenderá verificações abrangentes para quem deseja comprar uma arma, "com ênfase na saúde mental", a elevação da idade mínima para essa compra, de 18 para 21 anos, e também o fim da venda dos chamados "bump stocks", aparelhos que permitem disparar armas de forma automática, com mais velocidade.

"O Congresso está com voltado para finalmente fazer algo nesse assunto - eu espero!", afirmou Trump. O presidente americano ainda defendeu em outra mensagem lideranças da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês), que segundo ele são "grandes pessoas e grandes patriotas americanos".

Mais cedo, Trump defendeu que professores e técnicos treinados tenham armas nas escolas. Segundo ele, isso resolveria o problema da demora da polícia para responder a um episódio do tipo. "Uma escola 'livre de armas' é um ímã para pessoas más", afirmou. Na avaliação de Trump, se um potencial agressor souber que há professores armados, isso desestimulará novos ataques. "É preciso ser ofensivo, a defesa sozinha não funciona!", argumentou.

Fonte: Estadão Conteúdo