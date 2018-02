Sociais-democratas iniciam votação de acordo com Merkel

A votação entre os filiados do Partido Social-Democrata (SPD) da Alemanha sobre um acordo para formar um governo de coalizão com a União Democrata-Cristã (CDU), liderada pela chanceler Angela Merkel, teve início nesta terça-feira (20).

Ao todo, 463 mil eleitores têm direito a voto no SPD. Eles podem fazer suas células até o dia 2 de março, acompanhadas de uma declaração juramentada, para a caixa-postal da direção do partido.

"Se fizermos parte de uma Grande Coalizão, não será uma decisão apenas dos líderes do SPD. Tomaremos essa decisão juntos", afirmou a líder da legenda social-democrata, Andrea Nahles. Ela ocupa o lugar de Martin Schulz, que deixou o comando do partido após a conclusão do acordo.

A chamada "Grande Coalizão", que reúne os dois principais partidos da Alemanha, já governou o país entre 2013 e 2017, mas, na última campanha eleitoral, Schulz prometera não repetir a aliança com a CDU. Por isto, foi pressionado internamente a abrir mão do cargo de ministro das Relações Exteriores, parte do acordo com Merkel.

A chanceler venceu as eleições de setembro passado, mas sem garantir maioria suficiente no Parlamento para governar sozinha.

Da agência Ansa Brasil