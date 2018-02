Argentina tem 1ª caso de febre amarela importado do Brasil

A Argentina confirmou nesta terça-feira (20) o primeiro caso de febre amarela no país "importado" do Brasil. Trata-se de um jovem de 28 anos, originário de Buenos Aires, que visitou recentemente Ilha Grande, no Rio de Janeiro. "Foi notificado o primeiro caso de febre amarela importado na Argentina, com antecedente de viagem ao Brasil", disse o Ministério da Saúde, em um comunicado.

A imprensa argentina afirmou que o jovem passou férias em Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. O turista não estava vacinado, apesar das recomendações.

Após receber atendimento médico, o turista argentina passa bem e não corre risco de saúde. "Foram feitos testes laboratoriais. O paciente está em observação e evolui favoravelmente", afirmou a nota.

Turista que não estava vacinado passou férias em Ilha Grande

Em janeiro, milhares de argentinos lotadas os centros de vacinação de todo o país para receber a dose contra a febre amarela. As filas chegaram a 400 metros. Desde julho do ano passado, o Brasil confirmou 409 casos de infecção, com 118 mortes, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. (ANSA)