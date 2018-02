Filme italiano 'Figlia Mia' estreia no Festival de Berlim

O drama italiano "Figlia Mia", da diretora Laura Bispuri, estreou neste domingo (18) durante o terceiro dia da 68ª edição do Festival de Berlim. O longa-metragem conta a trajetória de Vittoria, personagem que vive na Sardenha com sua mãe de criação, Tina. Contudo, um dia, durante um rodeio, Vittoria conhece sua mãe biológica, Angelica.

A trama gira em torno do desafio da escolha entre as duas figuras maternas. Outros destaques da mostra, desta vez exibidos na seção Panorama, foram os documentários brasileiros "Aeroporto Central", de Karim Aïnouz e "Ex-Pajé" de Luiz Bolognesi. O filme de Aïnouz retrata a crise migratória europeia, contando a história de um aeroporto alemão que abriga refugiados.

O longa-metragem de Bolognesi, por sua vez, exibe a história de um pajé que perde o poder de sua tribo para um pastor evangélico. Além disso, nesta segunda-feira (19), 10 anos após conquistar o Urso de Ouro com "Tropa de Elite", o diretor brasileiro José Padilha retornou ao Festival de Berlim para apresentar "7 Dias em Entebbe", uma trama sobre o resgate de passageiros de um avião da Air France. Durante o final de semana também houve a premiere do filme russo "Dovlatov" e do longa-metragem alemão "Transit".