Premier de Israel exibe pedaço de drone para criticar Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exibiu um pedaço de drone neste domingo (18), na Conferência de Segurança de Munique, para atacar o Irã, a quem chamou de "maior ameaça para o mundo".

Em sua intervenção no evento, Netanyahu mostrou o fragmento de um avião não tripulado supostamente iraniano e que fora abatido pela Aeronáutica de Israel após ter invadido o espaço aéreo do país.

"Senhor Zarif, você reconhece? É de vocês", ironizou o primeiro-ministro, dirigindo-se ao chanceler do Irã, Mohammad Javad Zarif, que negara que o drone fosse do país persa. "O Irã não é uma ameaça apenas para nós, mas também para vocês", acrescentou o israelense, agora falando à plateia.

Por sua vez, Zarif, que também participou do encontro de segurança em Munique, definiu Netanyahu como uma "caricatura de circo". "Ele não merece nem a dignidade de uma resposta", rebateu o chanceler iraniano.

Israel critica o crescente ativismo de Teerã no Oriente Médio, principalmente na Síria e no Líbano, e acredita que isso seja resultado do acordo nuclear com o país persa, assinado pelos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, pela Alemanha e pela União Europeia.