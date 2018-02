Papa Francisco inicia 'retiro espiritual de Quaresma

O papa Francisco iniciou neste domingo (18) seu retiro espiritual de Quaresma em Ariccia, cidade localizada a cerca de 30 quilômetros de Roma.

Ao lado de cardeais e bispos da Cúria, o líder da Igreja Católica ficará recluso até a próxima sexta-feira (23). Durante o retiro, o Papa e os membros do clero farão meditações diárias, e todas as audiências do Pontífice serão suspensas.

"Peço a todos uma lembrança na oração por mim e meus colaboradores da Cúria Romana, porque nesta noite iniciaremos a semana de exercícios espirituais", afirmou Francisco durante o Angelus deste domingo, na praça São Pedro.

Na homilia, o Papa também aconselhou os fiéis a não "perderem tempo" procurando a felicidade "na riqueza, nos prazeres, no poder e na carreira". "Somente Deus pode doar a verdadeira felicidade", disse, acrescentando que a Quaresma é um período de penitência, mas não de luto.