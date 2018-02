Empresa revisa balanço de vítimas de acidente aéreo no Irã

É de 65, e não 66, o número de vítimas no desastre aéreo ocorrido neste domingo (18) em Isfahan, no centro do Irã. Segundo a companhia aérea Aseman Airlines, dona do avião acidentado, um dos passageiros não chegou a embarcar porque perdera a hora.

Além disso, o balanço é provisório, já que as equipes de resgate ainda não conseguiram acessar o local da tragédia, uma área montanhosa situada a 4,4 mil metros de altitude. "Não podemos dizer com certeza que todos os passageiros a bordo morreram", diz a empresa.