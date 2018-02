Forte terremoto atinge o sul do México

Um forte terremoto atingiu o estado de Oaxaca, no sul do México, na noite desta sexta-feira (16). As informações sobre a magnitude ainda são divergentes, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) fala em 7.2 na escala Richter.

Segundo o órgão norte-americano, o epicentro foi registrado a 25 quilômetros de profundidade, a cerca de 30 quilômetros da cidade de San Agustín Chayuco. Já o Instituto Nacional de Sismologia e Vulcanologia (INGV), da Itália, diz que o tremor foi de 7.3, com epicentro a 20 quilômetros de profundidade.

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos, mas o terremoto foi sentido inclusive na capital do país, Cidade do México, a mais de 500 quilômetros de San Agustín Chayuco, onde soaram alarmes antissísmicos.

