Atentado suicida mata quase 20 em mercado na Nigéria

Pelo menos 18 pessoas morreram em um atentado suicida em um mercado de Maiduguri, capital do estado de Borno, no norte da Nigéria, neste sábado (17).

O ataque foi cometido por três kamikazes supostamente mulheres e também deixou 28 feridos. O local da ação é um movimentado mercado de peixes da cidade.

O atentado não foi reivindicado até o momento, mas Borno é o epicentro das atividades do grupo terrorista Boko Haram, que deseja implantar um regime fundamentalista islâmico na Nigéria.

"O Parlamento Europeu está próximo às vítimas do horrendo ataque terrorista na Nigéria. A UE deve estar ao lado da África, colocando-a no topo de sua agenda e reforçando a cooperação em segurança, o desenvolvimento e a luta ao terrorismo", escreveu no Twitter o presidente do Legislativo do bloco, Antonio Tajani.

Em seu discurso de fim de ano, o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, havia dito que o Boko Haram, responsável por milhares de mortes nos últimos oito anos, fora "amplamente derrotado".