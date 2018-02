Papa se reunirá com jovens às vésperas da Páscoa

Cerca de 300 jovens chegarão ao Vaticano entre os dias 19 e 24 de março para o "Sínodo para os Jovens", evento que discutirá temas como estudos, fé e imigração. O encontro antecipa o "Sínodo dos Bispos", que ocorre em outubro. Ambos visam a debater temas que ajudem a formular e criar novas diretrizes para a Igreja Católica como um todo.

O encontro contará com a participação de jovens e adultos entre 16 e 29 anos de idade de diversos países do mundo, independentemente de sua crença. Pessoas que têm uma condição de vida mais difícil, como presidiários, também poderão se inscrever.

A reunião acontece uma semana antes do "Domingo de Ramos" - festa que celebra a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém e que antecede a Semana da Páscoa.

Além do encontro, em 25 de março, no "Domingo de Ramos", o Pontífice celebrará a Procissão e Missa de Ramos, na Basílica de São Pedro, às 10 horas.

Já no dia 29, na "Quinta-Feira Santa" - que antecede a celebração da crucificação de Cristo -, acontece, às 9h30, a Missa do Crisma, também na Basílica de São Pedro.

Para a "Sexta-feira Santa", em 30 de março, o líder católico fará a Celebração da Paixão do Senhor, também na Basílica de São Pedro. No mesmo dia, haverá ainda uma Via Sacra no Coliseu, às 17h.

O "Sábado de Aleluia" - dia em que os cristãos se preparam para as comemorações da Páscoa - será marcado pela Vigília Pascal, na Basilica de São Pedro.

Por sua vez, o "Domingo de Páscoa" será comemorado com uma missa às 10h e a mensagem "Urbi et Orbi", na sacada da basílica.