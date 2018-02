Modelo da Playboy revela caso com Trump em 2016

A modelo da Playboy, Karen McDougal, revelou nesta sexta-feira (16) que manteve relação sexual com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2016.

No documento escrito por McDougal ao jornal "The New Yorker", ela não descreve com detalhes o relacionamento com o republicano para não violar um acordo feito quatro dias antes das eleições presidenciais de 2016 com a "American Media", que lhe pagou US$150 mil pelo direito de sua história, mas não a publicou.

Segundo a publicação, a American Media descreve Trump apenas como um "amigo pessoal". No entanto, o presidente e a modelo da Playboy teriam se relacionado durante nove meses.

Além disso, ainda de acordo com o artigo, os dois teriam um "acordo legal e financeiro para esconderem o caso extraconjugal".

Após a revelação, a Casa Branca emitiu um comunicado informando que esta "é uma história velha, uma fake news. O presidente não teve uma relação com McDougal". Este é mais um suposto caso de infidelidade revelado contra Trump.

Recentemente o jornal "The Wall Street Journal" afirmou que o magnata manteve relações com a atriz pornô Stephanie Clifford, mais conhecida como "Stormy Daniels", em 2006, mesmo já estando casado com Melania Trump.