Governo pede que norte-americanos não usem celulares chineses

As agências de Inteligência dos Estados Unidos aconselharam os cidadãos norte-americanos a não utilizarem serviços e produtos das marcas chinesas Huawei e ZTE.

A recomendação foi dada durante um comitê de Inteligência do Senado por diretores de instituições como FBI, CIA e NSA. "Estamos profundamente preocupados com os riscos de permitir que qualquer companhia ou entidade comprometida com governos estrangeiros que não compartilham nossos valores ganhem posições de poder dentro de nossas redes de telecomunicações", disse o diretor do FBI, Christopher Asher Wray.

Para ele, utilizar celulares chineses proporcionaria às empresas e ao governo chinês a capacidade de alterar informações, e até mesmo espionar as pessoas nos EUA. Mas, o governo dePequim rebateu acusando os Estados Unidos de protecionismo.

A Huawei, em setembro do ano passado, ultrapassou a Apple e começou a ocupar a segunda posição da maior fabricante de smartphones do mundo, ficando atrás apenas da Samsung. Porém, a empresa nunca conseguiu chegar ao mercado norte-americano, devido à "hostilidade" do governo americano com as fabricantes chinesas.

Alguns legisladores dos EUA estão pensando em criar um projeto de lei para proibir que funcionários do governo usem aparelhos chineses. "Hoje, o foco de minha preocupação é a China, especificamente, as telecoms chinesas como Huawei e ZTE que têm amplos vínculos com o governo chinês", afirmou o senador Richard Burr, presidente do Comitê de Inteligência do Senado.

Depois de todo o rumor, a Huawei falou em nota que é vista como uma empresa confiável por governos e diversos clientes. E de que não apresentaria risco de segurança maior do que o de qualquer outra companhia de tecnologia.