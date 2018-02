Ex-conselheiro de Trump depôs por 20 horas sobre Russiagate

O ex-estrategista-chefe da Casa Branca Steve Bannon prestou depoimento por mais de 20 horas para o procurador-especial Robert Mueller, informam fontes ligadas à Casa Branca.

Bannon teria prestado o depoimento em dois dias sobre as supostas ligações entre a campanha eleitoral do presidente dos EUA, Donald Trump, com o governo russo. Ainda segundo as fontes, ele teria se negado a prestar diversos esclarecimentos e respondeu apenas o que teria "combinado" com o governo do magnata.

Segundo os democratas que participaram do debate, a postura de Bannon causou irritação tanto nos procuradores como nos membros da oposição, que ameaçam abrir um processo por "ultraje" ao Congresso.

Bannon é considerado uma das figuras-chave do caso "Russiagate", visto que ele foi o braço-direito de Trump por muito tempo durante a campanha eleitoral e no início do governo.