Sacerdote do Vaticano lança livro sobre exorcismo

O padre Cesare Truqui, sacerdote exorcista do Vaticano, reuniu décadas de histórias de trabalho no livro "Profissão exorcista", escrito em colaboração com a jornalista Chiara Santomiero e lançado nesta semana, em Roma.

Truqui é professor de cursos de exorcismo organizados pelo Ateneo Pontifício Regina Apostolorum, de Roma, em colaboração com a Associação Internacional de Exorcistas. Ele foi discípulo de Gabriele Amorth, um dos principais exorcistas do Vaticano e que morreu em 2016.

"Durante os encontros com o padre Gabriele Amorth, tantas vezes eu falei da experiência de Jesus Cristo com os demônios, pois os quatro anos em que tive a sorte de ficar com ele, em sua 'escola', foram fundamentais para minha vida", lembrou o autor.

O padre ainda demonstrou como a situação não deve ser tratada como um tabu. "Para muitos, o demônio e os exorcismos são assuntos de filmes, mas, a cada ano, 500 mil italianos recorrem a exorcistas por medo de apresentar sinais de possessão diabólica", contou.

O sacerdote acrescentou que não fecha suas portas a ninguém que esteja sofrendo, seja fisicamente ou espiritualmente. Mas, antes de iniciar um exorcismo legítimo, comprova a situação médica e psiquiátrica da pessoa. Somente depois das respostas dos especialistas de saúde é que ele recebe o suposto endemoniado, com reuniões regulares, até que se tornem encontros semanais.

Truqui ainda alertou para a diminuição da prática de exorcismo nos dias de hoje. "Os bispos nomeiam poucos exorcistas, e não há mais jovens sacerdotes dispostos a aprender a doutrina e a prática da libertação das almas", disse.

"Porque se tornar exorcista não é um ofício, mas uma profissão, senão um ministério de misericórdia totalizador, entre os mais preciosos, essencial na vida da Igreja", concluiu.

O padre Truqui, aluno predileto de Amorth, é agora secretário-geral do Instituto Sacerdos de Roma e um dos especialistas em exorcismo mais procurados em nível mundial.