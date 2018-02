Nova explosão atinge carnaval de Oruro e deixa 4 mortos

Mais uma explosão atingiu o carnaval de Oruro, na Bolívia, um dos mais tradicionais da América do Sul.

Uma bomba foi detonada na terça-feira (13) e deixou ao menos quatro mortos e 10 feridos. Segundo as autoridades bolivianas, a bomba era artesanal e a potência da explosão foi tão grande que abriu uma cratera de cerca de 1,30 metro de profundidade. Até o momento, três suspeitos foram detidos.

No sábado (10), uma outra explosão matou oito pessoas e deixou mais de 40 pessoas feridas em Oruro. Inicialmente, a polícia apontou que a causa da explosão era o vazamento de gás em uma barraca de comida.

No entanto, um aliado do presidente da Bolívia, Evo Morales, acusou a oposição de estar por trás das duas explosões. O carnaval de Oruro é um tradicional evento do país, que atrai turistas de todo o mundo. O festival foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco.