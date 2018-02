Com muita festa, Ano Novo Chinês será celebrado nesta sexta

Representado pelo cachorro, o ano 4716 do calendário chinês será celebrado com muita festa nesta sexta-feira (16) não só na China, mas também em vários outros países.

Muitos países do Oriente seguem o tradicional calendário, que é diferente do Ocidente. Cada ano é representado por um dos 12 animais que atenderam ao chamado de Buda para uma reunião.

O ano que se inicia nesta sexta-feira é o do cachorro e, segundo o horóscopo chinês, é um bom momento para mudar o estilo de vida.

Conforme a tradição chinesa, a festa será comemorada com danças típicas, desfiles, shows de música, artes marciais e meditações.

A data movimenta o turismo da China, que deverá receber milhares de viagens por todo o país. Só o aeroporto de Shenzhen, na fronteira com Hong Kong, calcula que mais mais de 5,4 milhões de pessoas chegarão durante os 42 dias da Festa da Primavera.

Já as estações de trens de Luohu e Longgang esperam receber mais de 3,2 milhões de passageiros.

No Brasil, a data será comemorada em diversos locais. Em São Paulo, por exemplo, as celebrações serão concentradas na Praça da Liberdade. Em Cotia, no maior santuário budista da América Latina, o Templo Zu Lai, haverá uma outra grande festa.

Já no Rio de Janeiro, as celebrações se concentração no bairro de Santa Cruz, na zona oeste.

O ano do Cão de Terra, que representa fidelidade e constância, começará em 16 de fevereiro de 2018 e acabará em 05 de fevereiro de 2019.