Trump nomeia tenente-general do Exército para liderar NSA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (13) a nomeação do atual cibercomandante do Exército, o tenente-general Paul M.

Nakasone, como novo diretor da Agencia de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) e cibercomandante dos Estados Unidos.

"Um líder excepcional para duas organizações excepcionais, vai fornecer sua grande experiência e um sólido histórico cibernético", escreveu no Twitter Rob Joyce, assessor do republicano para cibersegurança.

A NSA e o Cibercomando norte-americano, unidade de luta cibernética das Forças Armadas, tiveram a mesma liderança desde 2009. Aos 54 anos, Nakasone comanda o Cibercomando do Exército desde 2016, além do programa ARES, dedicado ao combate digital contra o Estado Islâmico (EI). Com a decisão, ele assumirá a organização que ficou conhecida mundialmente após os vazamentos de dados realizados em 2013 pelo ex-funcionário terceirizado Edward Snowden.