Tiroteio na Flórida deixou 7 mortos, diz emissora

Um tiroteio em uma escola de Parkland, na Flórida (EUA), deixou mortos e feridos nesta quarta-feira (14), em mais um massacre com armas de fogo no país mais poderoso do planeta.

O balanço da tragédia ainda é incerto, mas a emissora "CBS" já fala em sete vítimas. Ao todo, mais de 20 pessoas teriam sido atingidas pelos disparos.

>> Atirador da Flórida é ex-estudante e tem 18 anos

O atirador é identificado pela imprensa local como "Nicholas Cruz", aluno da Marjory Stoneman Douglas High School, onde ocorreu o tiroteio.

Ele já estaria sob custódia da polícia e teria usado um fuzil e uma máscara de gás em seu ataque. Ele também é descrito como um "menino difícil" e integrante de grupos pró-armas nas redes sociais. O atirador teria até participado de discussões sobre fabricação de bombas.

O presidente Donald Trump se manifestou no Twitter e disse que está em contato com o governador da Flórida, Rick Scott. "Estamos trabalhando diretamente com as forças de ordem neste terrível tiroteio", escreveu.