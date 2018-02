Tiroteio em escola secundária da Flórida deixa cerca de 20 feridos

Um atirador permanece foragido após provocar um tiroteio em uma escola secundária no sudoeste da Flórida, alertou hoje o escritório do xerife local. Segundo as redes ABC News, CNN e meios de comunicação locais, cerca de 20 pessoas ficaram feridas no incidente na Stoneman Douglas High School, em Parkland, disseram autoridade locais à rede ABC. A extensão dos danos e ferimentos provocados ainda não está muito definida.

Parkland é uma cidade de pouco mais de 20 mil pessoas, perto de Boca Raton, no condado de Broward, Flórida. Cer ca de 3000 estudantes frequentam a Stoneman Douglas High School.