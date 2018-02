ONG filipina faz encontro com animais no Dia dos Namorados

Em celebração ao dia de San Valentim, quando boa parte do mundo comemora o Dia dos Namorados, uma ONG das Filipinas está promovendo um encontro romântico entre solteiros e cachorros ou gatos nesta quarta-feira (14).

A ideia foi criada por Sharon Bengzon, responsável de educação da Sociedade de Bem-Estar Animal das Filipinas (PAWS), e tem o objetivo de promover a adoção dos animais.

Localizada na Cidade Quezon, no norte da capital Manila, a sede da organização se transformou em um restaurante com mesas baixas para realizar encontros entre solteiros, que sentarão no chão, e seus pretendentes caninos e felinos.

Os participantes vão poder desfrutar do evento por 300 pesos filipinos (cerca de US$6). O menu inclui biscoitos e brownies para os humanos e guloseimas especiais para os animais durante toda noite.

A iniciativa já ganhou diversos visitantes e foi alvo de fotos exóticas nas redes sociais.