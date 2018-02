Ladrões roubam 100 mil euros em produtos da Gucci na Itália

Um roubo na noite desta terça-feira (13) causou um prejuízo de cerca de 100 mil euros em mercadorias na loja de luxo da grife Gucci, em Gênova, na Itália, informam as autoridades.

Ao menos três ladrões participaram da ação, que foi iniciada com um carro quebrando uma das vitrines do estabelecimento. Enquanto um deles aguardava ao volante, outros dois entraram no local e furtaram o que conseguiram.

De acordo com as primeiras informações, diversas bolsas e outros objetos de alto luxo foram furtadas. Agora, a polícia analisa as imagens dos circuitos de câmera de segurança próprios da Gucci e de ruas próximas à loja.