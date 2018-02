Itália conclui envio de cédulas para voto no exterior

A rede diplomática e consular da Itália concluiu o envio das cédulas eleitorais para os cidadãos residentes no exterior participarem das eleições legislativas de 4 de março.

Quem reside fora do país pode exercer seu direito por meio do voto pelo correio, fazendo a cédula preenchida com os candidatos de sua preferência chegar ao consulado de sua circunscrição até a quinta-feira anterior ao pleito (1º), às 16h.

Os cidadãos residentes no exterior já começaram a receber os envelopes e já podem colocá-los nos correios. Essa é a quarta vez que os italianos expatriados participam das eleições legislativas. As outras foram em 2006, 2008 e 2013.

Ao todo, 4,3 milhões de pessoas estão habilitadas a votar no exterior, número 20% maior do que o registrado há cinco anos. 18 parlamentares serão eleitos nas circunscrições externas, sendo 12 deputados e seis senadores, dos quais seis representarão a América do Sul (quatro deputados e dois senadores).

Há mais de 20 candidatos brasileiros ou com base eleitoral no Brasil, concorrendo pelos principais partidos italianos. Os eleitores que não receberem suas cédulas até 19 de fevereiro devem procurar a representação consular.