Incêndio em prédio deixa 7 feridos em Milão, na Itália

Um incêndio em um prédio de 13 andares em Milão, na Itália, deixou ao menos sete pessoas intoxicadas, sendo que um menino está em estado grave, informam os bombeiros nesta quarta-feira (14).

A idade do menino não foi informada, mas ele está sendo atendido em um hospital da região e chegou a passar por um processo de reanimação ainda na ambulância por conta de uma parada cardíaca.

O fogo iniciou na manhã de hoje no 10º andar da construção. Pelas imagens divulgadas pelas autoridades, ao menos quatro dos 13 andares foram atingidos pelas chamas.

No momento, o incêndio está sob controle e as equipes do Corpo de Bombeiros estão checando os apartamentos que estavam fechados para verificar se há mais alguém no prédio.