Criança se joga em trilhos de metrô na Itália

Um menino senegalês de dois anos saltou entre os trilhos do metrô da estação Repubblica, em Milão, e conseguiu ser resgatado por um passageiro que testemunhava a cena.

O episódio aconteceu nesta terça-feira (13), por voltas das 15h (horário local), quando a mãe e a criança estavam sentadas aguardando na plataforma o trem. Em questão de segundos, o menino levantou, saiu correndo e pulou nos trilhos.

Um passageiro, que presenciou o incidente, conseguiu resgatar a criança com a ajuda de um agente da companhia de transportes ATM, que imediatamente bloqueou a chegada do trem ao ativar o comando de emergência. Após o ocorrido, o menino foi levado para o hospital com ferimentos leves.