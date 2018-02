Atirador da Flória seria 'menino difícil', diz mídia local

Em sua conta do Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter conversado com o governador da Flórida, Rick Scott, sobre o tiroteio em uma escola de Parkland.

"Estamos trabalhando diretamente com as forças de ordem neste terrível tiroteio em uma escola da Flórida", declarou. De acordo com algumas emissoras locais, como o "WSVN" - filial da Fox - o autor dos disparos se chama Nicholas Cruz e foi preso.

A mídia ainda o descreveu como um "menino difícil", um estudante "alternativo". Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas.