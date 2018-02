Alemanha testará transporte público gratuito contra poluição

Sob pressão da União Europeia para conter a poluição do ar, o governo da Alemanha confirmou nesta quarta-feira (14) que testará um projeto para tornar gratuito o transporte público com ônibus em cinco cidades até o fim do ano.

A ideia, segundo o porta-voz do governo, Steffen Seibert, é reduzir a emissão de gases poluentes para se adequar aos níveis internacionais, diminuindo o uso de carros particulares e investindo em transporte público.

"Estamos prontos para fazer os próximos passos", disse Seibert ao ser questionado por um dos jornalistas após rumores na imprensa alemã.

De acordo com três ministros que assinaram uma carta para o bloco econômico, o dos Transportes, Christian Schmidt, do Meio Ambiente, Barbara Hendricks, e pelo chefe do Gabinete de Angela Merkel, Peter Altmaier, o projeto inicial incluirá as cidades de Bonn, Essen, Mannheim, Herrenberg e Reutlingen.

O projeto também deve incluir um aumento nas restrições às emissões de gases poluentes tanto para os carros particulares como para ônibus e táxis do país.

No fim de janeiro, a Alemanha e outros oito países europeus (Itália, Eslováquia, Espanha, França, República Tcheca, Reino Unido, Hungria e Romênia) foram notificados pela comissária europeia para o Meio Ambiente, Karmenu Vella, para se adequarem aos níveis de poluição permitidos.

Caso não cumpram o ultimato, eles podem responder perante à Corte de Justiça Europeia por não promoverem ações que ajudem a diminuir o problema. Todos esses países são acusados, há anos, em não respeitar os índices seguros para a população.

Estima-se que, a cada ano, mais de 400 mil pessoas morram de maneira prematura na União Europeia por problemas ligados à contaminação atmosférica.