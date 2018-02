Grécia protesta contra a Turquia sobre incidente perto de ilhas disputadas no Mar Egeu

O Ministério das Relações Exteriores da Grécia condenou à Turquia sobre o incidente perto das ilhas Imia (Kardak, em turco) no Mar Egeu, quando uma lancha turca que fazia patrulhamento colidiu com um navio da guarda costeira grega.

"O Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grécia, o Embaixador Dimitrios Paraskevopoulos, informou hoje a sua homóloga turca, ao mesmo tempo que o Diretor Geral de Assuntos Políticos convocou o Ministério das Relações Exteriores da Grécia ao embaixador turco em Atenas", disse a chancelaria grega em comunicado enviado para a Sputnik.

O texto acrescenta que a Turquia "deve cessar as violações do direito internacional e as ações que não contribuem para o desenvolvimento das relações entre os dois países".

Mais cedo na terça-feira, um barco de patrulha turco atacou uma embarcação da Guarda Costeira Grega perto de Imia, duas ilhas pequenas localizadas no sudeste do Mar Egeu que são objeto de uma disputa entre Atenas e Ancara.

Nenhum dos 27 membros da tripulação da Hellenic foi ferido, mas o navio foi danificado.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, minimizou o incidente e atribuiu-o ao "desconcerto do lado grego". A Grécia, por sua vez, culpou a Turquia pelo aumento das provocações no Mar Egeu.

