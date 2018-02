Americano morre durante escalada de vulcão no México

Um cidadão norte-americano morreu e outro foi levado ferido para um hospital após um acidente durante uma escalada na montanha mais alta do México, o pico Orizaba.

No último domingo, a dupla tentava subir no pico quando um deles caiu, levando o outro a ir buscar ajuda. Os trabalhos de resgate foram iniciados ainda no domingo, mas, devido a uma forte ventania, acabaram sendo suspensos. Segundo a AFP, nesta segunda-feira, Nathan Cahill, que seria funcionário da embaixada, foi levado de helicóptero para o hospital, enquanto o corpo do outro alpinista foi recolhido por membros das equipes de buscas, a pé.

"As fortes rajadas de vento e o local onde o corpo foi recuperado, perto do topo, deixaram as coisas muito difíceis para o helicóptero", disse um funcionário do serviço de proteção civil, citado pela AFP.

Com 5.610 metros de altura, o pico Orizaba, no limite entre os estados de Puebla e Veracruz, atrai milhares de alpinistas amadores e profissionais de todas as partes do mundo.

>> Sputnik