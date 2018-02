Chefe do Estado Islâmico está vivo, diz Ministério iraquiano

O líder do Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, está vivo e está sendo tratado em um hospital na Síria, informou nesta segunda-feira (12) um membro do alto escalão do Ministério iraquiano.

"Temos informações inquestionáveis e documentos no seio da organização terrorista segundo os quais al-Baghdadi continua vivo e se esconde em Yazire", afirmou Abu Ali al-Basri, diretor-geral de inteligência contraterrorismo.

A região de Yazire, onde supostamente está o líder do Estado Islâmico, é localizada no nordeste da Síria e ainda é dominada pela rede extremista.

De acordo com o iraquiano, al-Baghdadi está "ferido, tem diabetes, fraturas no corpo, e as pernas lhe impedem de caminhar sem ajuda".

Os ferimentos contra al-Baghdadi teriam sido realizados em junho, quando a Rússia fez um bombardeio na cidade de Raqqa, na Síria. Na ocasião, o país garantiu que o líder do EI havia sido morto no ataque.

No entanto, em setembro, um funcionário norte-americano de alto escalão negou as hipóteses de que al-Baghdadi estaria morto, dizendo que o chefe do EI havia sobrevivido e se escondido na região leste da Síria.