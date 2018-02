Casamento do príncipe Harry e Meghan Markle será ao meio-dia

O Palácio de Kensington anunciou nesta segunda-feira (12) mais detalhes sobre o casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle. Entre eles, foi divulgado que a cerimônia marcada para o dia 19 de maio, no castelo de Windsor, em Londres, acontecerá ao meio-dia (horário local).

Até então, era conhecido somente o dia, mês e o local da aguardada cerimônia do casal. "O príncipe Harry e a Sra. Meghan Markle estão extremamente gratos pelas felicitações que receberam desde que anunciaram seu noivado. Eles estão ansiosos para o dia e para poder compartilhar suas celebrações com o público e gostariam de compartilhar os seguintes detalhes sobre seu casamento no dia 19 de maio", escreveu a realeza britânica no instagram.

Segundo o comunicado, o casamento será realizado na capela Saint George, localizada no castelo de Windsor. A cerimônia será conduzida pelo reverendo David Conner, mas quem irá oficializar o matrimônio será o arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

Por volta das 13h00 (horário local), após os noivos realizarem seus votos, o casal irá passear de carruagem pelas ruas da cidade de Windsor e retornarão ao castelo. No mesmo dia, vão realizar uma festa privada, apenas para amigos e família.

Como a cerimônia de Harry e Meghan será feita em uma igreja menor em comparação onde se casaram o príncipe William e Kate Middleton, estima-se que poderão comparecer cerca de 800 pessoas na cerimônia.

A igreja possui mais de 500 anos, e por lá se casaram o rei Edward VII e a princesa Alexandra da Dinamarca em 1863. O mesmo local foi onde o tio de Harry, príncipe Edward, escolheu se casar com Sophie Rhys-Jones, em 1999.