Um protesto com cerca de 100 pessoas causou confusão em Pyeongchang pouco antes da abertura dos Jogos Olímpicos. Os manifestantes criticavam a aproximação de Seul com a Coreia do Norte por conta da participação esportiva.

O grupo queimou bandeiras do regime norte-coreano. Ao mesmo tempo, cerca de 800 pessoas marchavam em Seul apoiando a aproximação.