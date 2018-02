Maduro convida observadores internacionais para eleições

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira (8), no Twitter, que está disposto a receber observadores internacionais para as eleições de 22 de abril, que definirão o novo mandatário do país.

No Twitter, Maduro disse que, além de inspecionar, eles poderão "aprender com o impecável sistema eleitoral" da nação latina. "A Venezuela está aberta a dar todas as garantias necessárias e a receber todos os observadores internacionais que queiram vir", escreveu.

As eleições presidenciais foram convocadas pela Assembleia Nacional Constituinte (ANC), controlada pelo chavismo.