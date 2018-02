Torre Eiffel, em Paris, é fechada por causa da neve

A grande quantidade de neve que caiu em Paris, na França, nesta terça-feira (6) fez a cidade fechar uma das suas principais atrações turísticas: a Torre Eiffel. Com a interdição, os turistas conseguiram admirar o monumento apenas dos jardins perto da Torre Eiffel, que estava toda coberta de neve.

"Devido às condições do clima, a Torre Eiffel está fechada a todos os visitantes", escreveu a SETE, empresa que administra a construção, no Twitter. De acordo com alguns meteorologistas do país, a neve acumulada em Paris pode superar os 10 centímetros.

Além disso, a capital francesa e diversas cidades estão emitindo um alerta laranja pelas condições perigosas do tempo. Há também riscos de enchentes do rio Sena, que corta Paris e outras regiões. Já os Alpes franceses e a cordilheira dos Pirineus estão sob alerta de riscos de avalanches.

A locomoção dos franceses também foi muito afetada pelo mau tempo. As autoridades do país pedem para que os motoristas não ultrapassem os 80 quilômetros por hora e que caminhões não façam ultrapassagens. Além disso, os trens estão funcionando com velocidade reduzida.