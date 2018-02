Terremoto em Taiwan já tem mais de 200 feridos

Um terremoto de magnitude 6.4 na escala Richter atingiu a costa leste de Taiwan nesta terça-feira (6) e matou ao menos duas pessoas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor ocorreu no mar, a cerca de 10 quilômetros de profundidade, e foi sentido até na capital Taipei.

A cidade mais atingida é Hualien, onde os socorristas trabalham para resgatar dezenas de pessoas soterradas pelos escombros do primeiro andar do Marshal Hotel, que cedeu por causa do sismo. Outros 150 indivíduos já foram resgatados de edifícios residenciais e comerciais danificados no município.

O saldo até o momento é de 200 feridos e cerca de 40 mil casas sem água, além de estradas e portos fechados. Taiwan fica no ponto de conjunção de duas placas tectônicas, no chamado "Círculo de Fogo do Pacífico", conhecido pela intensa atividade sísmica e vulcânica.

O tremor mais devastador da história de Taiwan ocorreu em 1999 e teve magnitude 7.6, matando cerca de 2,4 mil pessoas.