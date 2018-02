Número de mortos em Taiwan sobe para 4

As autoridades de Taiwan anunciaram nesta quarta-feira (7) que subiu para quatro o número de mortos no terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter que atingiu o país ontem (6) e 145 pessoas ainda continuam desaparecidas.

Até o momento, equipes de emergência já resgataram mais de 240 pessoas que ficaram presas nos edifícios mais danificados da cidade de Hua-lien, entre eles, o Yunmencuidi e o Marshal Hotel, que cedeu por causa do sismo.

As proximidades de Hua-lien foram as mais afetadas, mas o forte sismo também foi sentido em toda a ilha e provocou pânico entre a população. Ao todo, 40 mil casas estão sem água, além de estradas e portos fechados. Segundo o Centro de Resposta a Emergências de Taiwan, cerca de 830 pessoas tiveram que abandonar suas casas por causa do tremor e 643 delas foram levadas para abrigos provisórios.

Terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter atingiu costa leste de Taiwan

O forte sismo aconteceu ontem (6) às 23h50 (horário local) e teve seu epicentro a 18,3 km de Hua-lien, que fica próximo da tradicional destinação turística de Taroko Gorge. O tremor teve várias réplicas.

Taiwan está localizado no ponto de conjunção de duas placas tectônicas, no chamado "Círculo de Fogo do Pacífico", conhecido pela intensa atividade sísmica e vulcânica. O terremoto mais devastador da história de Taiwan ocorreu em 1999 e teve magnitude 7.6 matando cerca de 2,4 mil pessoas.