Macron será 1º convidado de honra de Trump na Casa Branca

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou que fará uma viagem oficial aos Estados Unidos em abril, informaram fontes diplomáticas nesta quarta-feira (7). A viagem de Macron será a primeira visita de Estado a Washington no mandato do republicano.

A Casa Branca recebeu vários líderes políticos durante o primeiro ano de mandato de Trump, mas nenhum com este status, o que impõe um protocolo especial e um jantar de gala. O republicano é o único chefe de Estado dos Estados Unidos, em décadas, a não ter uma visita oficial de Estado em Washington em seu primeiro ano no cargo.

A confirmação acontece no mesmo dia em que Trump ordenou ao Pentágono e à casa Branca a organização de uma parada militar em Washington semelhante ao desfile que acontece em Paris. Em julho do ano passado, ele e Melania foram convidados de honra de Macron para participar da celebração do Dia da Bastilha.

Aos 40 anos, Macron é considerado um dos líderes políticos mais jovens da Europa. Ele já fez duras críticas sobre decisões e declarações polêmicas de Trump, principalmente em relação à saída do Acordo de Paris. Mesmo assim, o francês admitiu manter uma "relação direta" com o magnata.