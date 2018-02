Orquestra norte-coreana chega ao Sul com segurança reforçada

A delegação artística da Coreia do Norte chegou nesta terça-feira (6) em uma embarcação a um porto da Coreia do Sul, onde fará duas apresentações históricas coincidindo com os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

Sob forte esquema de segurança, mais de 100 músicos da orquestra Samjiyon desembarcaram do ferry Mangyongbong-92 no porto de Mukho, a 185 quilômetros de Seul, por volta das 17h (horário local) após atravessar a chamada Linha de Limite Norte (LLN) que separar as águas dos dois países.

Segundo um porta-voz do Ministério de Unificação, poucas horas antes da chegada do barco, diversos manifestantes de tendência conservadora protestaram próximo ao porto.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana "Yonhap", o ato foi motivado porque os protestantes consideram a apresentação artística um ato de propaganda a favor do regime do ditador Kim Jong-un.

A orquestra, liderada pela artista Hyon Song-wol, fará seu primeiro concerto em Gangneung, no dia 8 de fevereiro, véspera da abertura dos Jogos.Já a segunda apresentação ocorrerá no dia 11, em Seul.

Os eventos representam um marco histórico, já que os dois países vivem tecnicamente em guerra. No início do ano, as nações firmaram um acordo após Jong-un ter desejado "sucesso" na realização das Olimpíadas em seu discurso de fim de ano. Em seguida, as duas nações restabeleceram o canal de comunicação, que estava bloqueado há anos.

Para permitir a chegada da embarcação, Seul teve que abrir uma exceção, que proíbe qualquer barco da Coreia do Norte de viajar ao seu território desde 2010, quando ocorreu o naufrágio do Cheonan.