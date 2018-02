Itália prende hacker que atacou site da sigla de oposição M5S

A Polizia Postale de Milão, na Itália, prendeu nesta terça-feira (6) o autor de um ataque hacker à plataforma Rousseau, usada pelo partido antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S) para tomar todas as suas decisões políticas.

O hacker de 22 anos, que não teve o nome revelado, se identificava na internet como "Evariste Galois", é estudante universitário de Matemática e é natural de Pádua.

Ele foi o responsável pela ação no dia 2 de agosto e agora responderá pelos crimes de acesso abusivo a um sistema de informática. Além de ser preso, os agentes apreenderam seus computadores e equipamentos usados por ele.

Segundo as primeiras declarações do rapaz, ele fez o ataque para "testar a vulnerabilidade do sistema" e não tinha "objetivos políticos" em seu ato. De acordo com ele, isso será provado com uma análise da ação, já que ele atingiu "apenas a parte técnica" da plataforma do M5S, mas não "roubou" dados e informações contidos nela.

De acordo com fontes da Procuradoria de Milão, o jovem teria "crescido em uma boa família" e não teria, de fato, nenhuma relação com expoentes ou membros de partidos políticos italianos.

No entanto, não foi ele o responsável por outro ataque à Rousseau, também em agosto do ano passado. Os policiais ainda buscam pelo homem que usa a identificação "Rogue0".

"Quero agradecer com o coração e o nome do inteiro Movimento Cinco Estrelas aos homens e mulheres da Polizia Postale de Milão e do Centro Nacional contra os Crimes de Informática que individualizaram a pessoa responsável pelo ataque hacker do último ano contra a nossa plataforma Rousseau", disse o chefe político do partido, Luigi Di Maio.

Para ele, os agentes fizeram "um excepcional trabalho" que conseguiu "fechar essa página feia" da nossa história.

- Plataforma Rousseau:

Por ter uma composição diferente dos partidos tradicionais, o M5S usa uma plataforma online para tomar todas as suas decisões políticas - sejam em votações ou em acordos definidos como importantes para o partido.

Nele, os afiliados à sigla tem todos os seus dados de cadastro registrados. O local ainda abre a possibilidade de qualquer um dos membros do partido de propor medidas e leis que devem ser levadas pelos parlamentares para debate, seja na Itália ou no Parlamento Europeu, além arquivar documentos e regulamentos internos.

Qualquer pessoa, mediante cadastro, pode se inscrever no site - mas apenas os afiliados tem acesso a todas as funcionalidades.