'Grande Coalizão' alemã quer 'novo início' para a UE

O rascunho do acordo para a formação de um novo governo na Alemanha defende, logo em seu primeiro capítulo, um "novo início" para a União Europeia.

O documento, ao qual a ANSA teve acesso, afirma que o pacto de estabilidade e crescimento do bloco continua sendo a "bússola" da União Democrata Cristã (CDU), sigla conservadora liderada pela chanceler Angela Merkel, e do Partido Social-Democrata (SPD).

No entanto, as duas legendas insistem na necessidade de "investimentos" e afirmam que a "solidariedade entre os Estados-membros e os cidadãos" é seu "princípio-guia".

CDU e SPD negociam a repetição da chamada "Grande Coalizão", aliança entre os dois maiores partidos da Alemanha e que governou o país entre 2013 e 2017. As tratativas entre as duas siglas representam a última chance para evitar novas eleições, já que Merkel não conseguiu maioria no pleito legislativo de setembro passado.

Desde então, a chanceler está afastada das discussões da UE.