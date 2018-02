Erdogan tem recepção fria entre líderes italianos

Após se reunir com o papa Francisco no Vaticano, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, foi recebido pelo chefe de Estado da Itália, Sergio Mattarella, e pelo primeiro-ministro Paolo Gentiloni, em encontros separados.

Segundo fontes do Palácio do Quirinale, sede da Presidência da República Italiana, a reunião entre os mandatários foi "respeitosa e franca". A conversa durou cerca de 30 minutos. Já com Gentiloni, o encontro bilateral teve mais de uma hora.

O governo italiano não divulgou comunicados sobre o teor da reunião com Erdogan, que está em crise com a Europa desde o referendo presidencialista do ano passado. O gabinete de Mattarella também não entrou em detalhes sobre a visita, demonstrando a frieza do país em relação ao líder turco.