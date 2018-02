Pence levará pai de ex-prisioneiro de Pyongyang aos Jogos

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, convidou o pai de um ex-prisioneiro da Coreia do Norte para integrar sua delegação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, marcada para 9 de fevereiro.

Fred Warmbier é pai de Otto Warmbier, estudante norte-americano que havia sido condenado por Pyongyang a 15 anos de trabalhos forçados e que morreu poucos dias depois de ter sido libertado, em junho de 2017. Ele tinha 22 anos.

Segundo a imprensa dos EUA, o objetivo de Pence é combater os esforços de propaganda da Coreia do Norte e manter alta a pressão contra as ambições nucleares do regime de Kim Jong-un.

Warmbier havia sido acusado de "atos hostis" contra Pyongyang e foi solto graças a negociações entre os dois países.

Os Jogos de Inverno contarão com a presença de esportistas norte-coreanos, que desfilarão com os atletas da Coreia do Sul na abertura e formarão uma única equipe no hóquei feminino.