Trem descarrila entre Nova York e Miami, deixando ao menos 2 mortos e 50 feridos

Um trem da empresa Amtrak colidiu com um trem de manutenção CSX no estado da Carolina do Norte, entre Nova York e Miami, comunica a mídia estadunidense.

Há pouco, o xerife comunicou que, segundo dados preliminares, morreram 2 pessoas e 50 ficaram feridas.

Anteriormente, a empresa informou sobre vários feridos entre o total de 139 passageiros e 8 tripulantes, porém, ainda não foram divulgados números precisos, relata a emissora NBC New York.

​De acordo com a conta oficial do Twitter do xerife do condado de Lexington, vários vagões do trem descarrilaram em resultado da colisão. Comunica-se que os bombeiros já se encontram no local do ocorrido.

