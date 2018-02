Maduro formaliza sua candidatura presidencial

Este domingo, no final do Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Maduro se reafirmou como defensor do Chavismo, que marcou o seu 26º aniversário de seu nascimento.

O Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) decidiu por unanimidade: Nicolás Maduro será o candidato para reeleição.

Desde sexta-feira, os delegados nacionais do partido reuniram-se em Caracas com três objetivos: discutir a escolha de Maduro como candidato unitário para reeleição; analisar a cena eleitoral; e propor medidas para enfrentar a situação econômica mais grave que o país sofreu nas últimas duas décadas.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ainda não definiu a data das eleições, no entanto, por mandato da Assembléia Nacional Constituinte (ANC), esta terá de ser realizada antes do dia 30 de abril deste ano.

No sábado, o atual presidente e candidato presidencial pediu ao Poder Eleitoral para anunciar a data ainda esta semana: "Eu gostaria que fosse amanhã, domingo, 4 de fevereiro", declarou Maduro.