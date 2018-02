Equador inicia referendo que decidirá futuro de Rafael Correa

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador abriu neste domingo (4) as mesas de votação para a consulta popular e referendo que definirão o futuro político do ex-presidente Rafael Correa.

Convocada pelo atual chefe de Estado, Lenín Moreno, a inesperada disputa tem diminuído a popularidade e a influência de Correa, que governou o país entre 2007 e 2017.

Além disso, reavivou uma tensão entre os dois. Antes das últimas eleições, eles compartilhavam partido, ideologia e amizade.

Os cidadãos são chamados a votar por "sim" ou "não" em sete questões: cinco via referendo, que implicam mudanças na Constituição, e duas via consulta popular, para derrogar ou reformar leis menores. Todos os questionamentos estão vinculados com corrupção, reeleição, natureza, mineração e delitos sexuais contra menores.

De acordo com o censo eleitoral, estão convocados 13.026.598 equatorianos nas 24 províncias do país, que poderão exercer o direito e obrigação do voto em mais de 35.105 colégios eleitorais. As pesquisas mostram uma clara vitória do "sim", a favor de Moreno.

A votação para os residentes no Equador é obrigatória, exceto para os menores entre 16 e 18, maiores de 65 e outros coletivos como militares e policiais, enquanto que para os que vivem no exterior é voluntária.

Estima-se que os resultados finais da consulta serão conhecidos nas próximas 48 horas. No entanto, no início da noite deste domingo (4) serão divulgadas as primeiras apurações.